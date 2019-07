mšv, Novinky

Pilot letadla společnosti Jetstar se už chystal na vzlétnutí a cestu do Adelaide, když musel být let kvůli želvě přerušen. Zvíře se totiž objevilo příliš blízko letadla a pilot se obával, že by ho mohl vcucnout motor, což by způsobilo mnohem závažnější potíže. Podal proto zprávu dispečinku, který vyslal personál, aby želvu přemístil.

Ta samá želva přitom podle všeho způsobila zpoždění letadla i o několik dní dříve. „Tvrdili, že se na letišti objevila už předtím. Šlo už tak o druhý případ, kdy želvu museli přemístit,“ uvedl mluvčí společnosti Jetstar pro Australian Broadcasting Corporation.

Pilotům je proto kladeno na srdce, aby si dávali na nezvané zvířecí plane-spottery neboli pozorovatele letadel pozor.

V dubnu se obdobný příběh odehrál na Maledivách, kde želva nakladla vejce přímo uprostřed nové letištní ranveje. Dříve na jejím místě totiž byla pláž, která byla častým místem, kde želvy vejce kladly.