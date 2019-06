mšv, Novinky

Výstava World of Fruit nezastírá, že je určena zejména těm, kteří si chtějí pořídit praštěnou fotku na své sociální sítě. „Nesnažíme se to popřít, je to expozice vybudovaná přesně s tímto záměrem,“ tvrdí zakladatel muzea Andrew Zhou. „Největší radost mám ale z toho, jak se tu baví děti, protože těm na sociálních sítích nezáleží, takže si výstavu jen užívají,“ dodal.

Svět ovoce nabízí celkem osm uměleckých instalací, návštěvníci se mohou třeba zhoupnout na půlměsíčkách melounu nebo se zabořit do jámy s dračím ovocem. „Opravdu se mi tu líbí. Spousta uměleckých instalací není interaktivní, takže oceňuji, že tady se můžete všeho dotknout,“ hodnotí expozici studentka Kyra Nguyenová.

Součástí výstavy je nicméně i ochutnávka skutečného ovoce, zejména exotického, které si mohou návštěvníci dát hned na několika zastaveních. V nabídce je například rambutan, guave (někdy také kvajáva) nebo žakie (v angličtině jackfruit). „Chutná tak skvěle, není mnoho míst, kde byste narazili na takový výběr,“ komentovala exotické ovoce návštěvnice Nicole Sanchezová.

Expozice bude v Los Angeles otevřena v průběhu celého července. Zhou doufá, že poté výstavu přiblíží i do ostatních amerických měst.