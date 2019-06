Tipy na cestu do Spiezu

V zemi se platí švýcarskými franky (CHF), jeden CHF je asi 22,8 Kč.

Pokud plánujete cestovat veřejnou dopravou častěji, vyplatí se pořízení Swiss Travel Passu (STP). S ním máte neomezené množství cest vlaky, autobusy, loděmi i městskou veřejnou dopravou spolu se vstupy do více než 500 muzeí a na některé lanovky. Cena pro dospělého za třídenní pas do druhé třídy je asi 5280 korun, čtyřdenní vyjde na 6400 korun, osmidenní stojí 9520 korun a 15denní přijde na 11 680 korun. Děti do šesti let cestují zdarma, děti od šesti do šestnácti let cestují zdarma alespoň v doprovodu jednoho rodiče, samostatně za poloviční cenu. Mladistvé od 16 do 26 let vyjde třídenní STP ve druhé třídě na 4500 korun, čtyřdenní na 5500 kč, osmidenní 8130 korun a 15denní na zhruba 10 000 korun. První třída vyjde zhruba o tři pětiny dráž.

Hrad je otevřen od Velikonoc do půlky října. V pondělí je vnitřní expozice přístupná od 14 do 17 hodin, po zbytek týden je otevřeno 10 až 18. Vstupné pro dospělé je v přepočtu asi 300 korun, pro děti 45 korun. Se Swiss Travel Passem je vstup zdarma, stejně jako projížďky lodí po jezeře.