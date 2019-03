mšv, Novinky

Monstrózní turistická atrakce vznikne na předměstí Melbourne v Dingley Village, rozprostírat se má na 18 200 metrech čtverečních. Zagame’s Wild Water Park pak nabídne opravdu pestré vyžití, včetně bazénu pro surfování či nejrůznějších tobogánů. Zdaleka největší atrakcí má být ovšem pomalá řeka, což je opak té divoké, která návštěvníky na kruzích zaveze až pod velkou sladkovodní nádrž s rybami.

New water park in Melbourne will be the biggest in Southern Hemisphere and include 423-metre ride https://t.co/PCXxAVDYdP pic.twitter.com/nWv1QnmNqN — DTW Worldwide (@DTWFootball) 5. března 2019

Co se týče adrenalinových atrakcí, v parku nebudou pouze klasické tobogány, ale i takové, po kterých se za pomoci speciálních trysek dá jezdit také nahoru. Chybět nebude ani zipline dráha, která bude zřejmě umístěna ve venkovní části areálu.

Jakkoli se zdá zbytečné stavět akvapark v Austrálii, kde jsou pláže a moře prakticky na každém kroku, zimy v Melbourne bývají docela chladné. Akvapark má nabídnout vyžití zejména během studených měsíců.

New water park in Melbourne will be the biggest in Southern Hemisphere and include 423-metre ride https://t.co/QiQZym9B87 pic.twitter.com/lR7KDtAxVY — 121carhire (@121carhire) 5. března 2019

Projekt ještě čeká na schválení, trvalo by ale zhruba dva roky ho zrealizovat. Hotovo by mělo být v létě 2021, přičemž by stavba měla vyjít na 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun).