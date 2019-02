Laguna, nebo také taonga zvaná v jazyce domorodců Te Wai o Te Taniwha, už byla podle místních delší dobu nevhodná ke koupání. „Není to tam bezpečné. Lidé kolem vykonávají potřebu a nechávají tam vložky nebo spoustu dalšího bordelu,“ uvedl jeden z obyvatel. K ochraně křehkého systému proto přistoupila maorská organizace Te Whanau ā Rangiwhakaahu Hapū, která k laguně zakázala vstup. „Je to nezbytný krok,“ uvedl předseda společnosti Kris MacDonald.

