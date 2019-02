mšv, Novinky

Sehnat rezervaci v restauraci je poměrně složité, o koncept je totiž nebývalý zájem, píše agentura Reuters. Od minulého podzimu, kdy se podnik otevřel, je prakticky pořád plný. „Je to takové zadostiučinění. Chodíval jsem na ryby u nás doma, ale nikdy jsem nic nechytil, takže je příjemná změna konečně něco ulovit,“ tvrdí návštěvník restaurace Donovan Chase. Připouští však, že chytit rybu nebylo zas tak složité.

Každý úlovek číšníci náležitě ocení, a to úderem na speciální buben zvaný taiko. Večere tak připomíná skoro ceremonii. „Líbilo se mi to. Má to úplně jinou atmosféru,“ pochvaluje si Fiona Fongová, která restauraci navštívila s přítelem.

Zauo patří pod řetězec japonských restaurací, které mají stejný koncept. Otevření newyorské pobočky ovšem provázely stavební problémy kvůli rozměrnosti prostoru. „Od jiných provozovatelů restaurací jsem slyšel, že se vždy vyskytnou nějaké komplikace a nikdy nic nevyjde přesně do puntíku. S nějakými problémy jsem proto počítal,“ vysvětluje šéf řetězce Takuja Takahaši.

Za zážitky v restauraci si návštěvníci zaplatí poměrně vysoké částky. Například duhový pstruh je vyjde na 38 dolarů (860 korun), chytit lze také humra dovezeného přímo z Japonska, a to za 168 dolarů (3820 korun).