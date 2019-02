Taťána Marenčíková (Porto), Novinky

Domeček jakoby dělaný pro Dlouhého z pohádky i o Širokém a Bystrozrakém stojí na Rua do Carmo v centru Porta.

Zprava se na něj tlačí kostel Karmelitánů a zleva kostel Karmelitánek. Úzký dům se dvěma viditelnými okny a dveřmi pokrývajícími většinu jeho šířky, jež činí v nejužším místě u vstupu méně než metr, působí dojmem, že kostely rostly tak dlouho, až jej stlačily.

Výzdoba kostela karmelitánů je poměrně opulentní. V katakombách je možné vidět i stříbrný poklad řádu.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Kostel vpravo navrhl architekt José Figueiredo Seixas v barokním stylu. Byl dokončen v roce 1768 pro řád karmelitánů. Po straně je kostel zdoben mozaikou z tradičních modrobílých kachliček azulejos.

Architektura ve středním Portugalsku

Střední Portugalsko se architektonickými zajímavostmi jen „hemží”. Jihovýchodněji od Porta mohou turisté v Monsantu zhlédnout domky se zabudovanými balvany a milovníci poetiky zřícenin obdivovat zase působivé trosky lázeňského hotelu Águas de Radium.

Kostel karmelitánek nalevo byl součástí kláštera již v 17. století. Postaven byl mezi lety 1616 až 1628. Má klasičtější fasádu, bohatě zdobený interiér a samostatnou kostelní věž. Kostel dočasně sloužil jako kasárny během francouzské invaze Porta na počátku 17. století.

Nástěnné obrazy z tradičních glazovaných kachliček azulejos jsou chloubou mnoha portugalských budov.

FOTO: Profimedia.cz

Jaký byl důvod stavby nevšedního třípodlažního příbytku? Pragmatici tvrdí, že během stavby kostelů existoval zákon, podle něhož nemohly dva svatostánky sdílet tutéž zeď. Romantici dodávají, že tomu tak bylo proto, aby se mnichové a jeptišky nespřátelili více, než bylo vzhledem k jejich hábitům záhodno.

Na schodech je dobře vidět, jak se dům rozšiřuje.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Ač vypadá domek zvenku poměrně neobyvatelně, realita je trochu jiná. Směrem dozadu se totiž rozšiřuje a bývalým obyvatelům tak zajišťoval atypické, ale poměrně komfortní bydlení.

Ač ne každý by si uměl představit život na takovém místě, domek, kde nejspíš nebylo potřeba rádio, protože tam musely znít zpěv a varhany opravdu často, byl obýván až do 80. let 20. století.

Ložnice není příliš rozměrná, ale že se nachází v nejužším domě města a možná celé země, byste nepoznali.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Dnes je z domku muzeum, jehož návštěvu mohou turisté spojit s prohlídkou kostelů (cena vstupu je asi 60 korun a otevřeno je denně). A zdejší zaměstnanci k tomu přímo vybízí. Značná část návštěvníků je totiž zjevně více fascinována „domečkem pro panenky“ než sakrálními stavbami.