Baldwinova ulice (Baldwin Street) každoročně přitahuje tisíce turistů, ale také všemožné dobrodruhy a milovníky adrenalinových sportů, kteří si na nejstrmější ulici světa chtějí vyzkoušet své kousky.

Ulice s 35procentním (zhruba 19stupňovým) sklonem se stala hitem na Instagramu a dalších sociálních sítích. Popularity této ulice využívá řada místních podnikatelů, kteří v okolí prodávají návštěvníkům občerstvení, nápoje a suvenýry. Místní úřady kvůli přílivu turistů také investovaly do rozvoje infrastruktury.

Nyní ale obyvatelé města Harlech ve Walesu přišli s tvrzením, že jejich ulice Pen Ffordd Llech má ještě o jedno procento strmější sklon. V současné době jsou prováděna oficiální měření a patrně ještě během tohoto měsíce město Harlech předloží žádost o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Obyvatelé Dunedinu se mezitím na sociálních sítích zamýšlejí nad tím, jaký by byl jejich život bez ceněného titulu.

„Museli bychom změnit všechny značky v okolí ulice a přetisknout brožury o městě,” napsal na Facebooku diskutér jménem Joseph. „Řešení je ale poměrně snadné. Stačí, když v průvodcích budeme psát o ‚první nejstrmější ulici světa’. Turisté rozdíl nepoznají,” dodal.

Is this street in North Wales the world's steepest street?



Residents submitted a bid for Ffordd Pen Llech to be recognised as the steepest, so we put our reporter @ITVRobShelley to the test. pic.twitter.com/xOrUb7fJ2R