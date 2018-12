mšv, Novinky

Losangeleské muzeum je pobočkou muzea ve švédském Malmö se stejným konceptem. Nyní ale mohou svět roztodivných pochoutek z různých koutů světa prozkoumat i Američané. „Chtěli jsme rozproudit konverzaci o jídle — jak ho dnes vnímáme, o změnách našich chutí a způsobu, jak nahlížíme na cizí stravovací kulturu,“ řekl kurátor výstavy Anthony Morey. „Musíme si uvědomit, že to, co považujeme za odporné, může být pro někoho jiného, ať už pro konkrétního člověka nebo pro národ, delikatesa. A že tento model může fungovat i obráceně,“ doplnil.

V expozici tak návštěvníci najdou světoznámé a unikátní pochutiny, které vynikají pronikavým aromatem a neméně intenzivní chutí. Jsou to například islandský fermentovaný žralok hákarl, sardinský sýr casu marzu, jenž je záměrně infikován larvami hmyzu, a nechybí ani nechvalné proslulá švédská pochoutka surströmming, což je fermentovaný sleď.

Pytlíky na zvracení jsou v ceně



„Všechno jsem zkusit nemohl, jsou tu tři věci, které bych nikdy nepozřel. Jsou to hákarl, pak jeden sýr, co smrdí jako mrtvola, a stoleté vejce,“ zmiňuje tradiční čínskou pochoutku 24letý návštěvník Wes Hauptman, který mnoho z odpudivých jídel ochutnal.

„V Americe je všechno hodně sladké nebo slané, jíme hlavně maso. Myslím, že z hlediska udržitelnosti je dobré rozšířit si obzory a najít věci, které můžete zařadit do svého jídelníčku,“ tvrdí Amelia Kuranda Stoneová, která ochutnala mexické jídlo ze cvrčků. Návštěva muzea ji prý přiměla nad jídlem více přemýšlet.

Většina návštěvníků ovšem nebyla natolik odvážná, aby cokoli z vystavených pokrmů vyzkoušela. „Pár věcí bych maximálně olízla. Ale nic na světě by mě nedonutilo vzít něco z toho do pusy a rozžvýkat to,“ komentovala jídlo Victoria Lautmanová. Pro ty, kterým by zápach některých jídel přišel moc silný, je připraven i pytlík na zvracení, zahrnutý v ceně vstupenky.

Pobočka švédského muzea nechutného jídla bude v Los Angeles otevřena až do 17. února. Není vyloučeno, že se v budoucnu objeví ještě někde jinde na světě.