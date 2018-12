mšv, Novinky

Letos hotel, nacházející se za polárním kruhem u vesnice Jukkasjärvi, nabízí 15 apartmá, z nichž každé je naprosto unikátní a jednotící téma lze jen těžko najít. V jednom z pokojů, nazvaném Spruce Woods, naleznou hosté ze stěny vystupující sněhové jehličnany nebo slavný hipísácký mikrobus Volkswagen. V jiném je zase čelo postele orámováno torzem ledové ženy, která na celou místnost shlíží.

Do výstavby Ledového hotelu se každoročně touží zapojit velké množství umělců. Letos bylo do soutěže podáno celkem 150 přihlášek, ve výsledku se na finálním designu podílelo 34 tvůrců.

Jedněmi z nich byl tandem britských designérů otec-dcera Jonathan Paul Green a Marnie Greenová, kteří navrhli apartmá inspirované oceánem — konkrétně má jejich dílo vyobrazovat podvodní svět zasažený změnou klimatu. Hosté v pokoji naleznou ručně vyřezávané ledové korály, ryby nebo škeble. „Apartmá je inspirované globálním oteplováním a jeho vlivem na oceány. Přišlo nám velmi vzrušující použít na vyobrazení moře, ryb, korálů a škeblí zmrzlou vodu z řeky,“ komentuje výtvor Green.

Z moří až do oblak



Umělci na výstavbu proslulé ledové budovy použili celkem 30 000 kubických metrů směsi ledu a sněhu, což je podle Daily Mailu ekvivalent 110 milionů nanuků. Kromě oslnivých a luxusních pokojů zaujmou také obřadní či hlavní hala, kde návštěvníci naleznou 1000 ručně broušených ledových krystalů, které byly použity na výrobu lustru.

„Tento rok mohou hosté vstoupit do tohoto úžasného světa divů a prozkoumat hlubiny moře, lesy nebo se vznést až do oblak. Každý rok říkám, že právě letos vznikl ten nejlepší Ledový hotel, ale letos to tak opravdu je,“ pochvaluje si kreativní ředitel hotelu Arne Bergh.

Návštěvníci samozřejmě nemusejí pobývat jen v samotné budově, je pro ně připravena celá plejáda aktivit od „arktické“ jógy přes různá další cvičení až po saunování. Hotel má být otevřen až do března příštího roku.