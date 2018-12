mšv, Novinky

Na vyšší teplotu si cestující stěžovali posádce ještě před startem a chtěli letadlo opustit. Cítili prý i spálené kabely. „Vystupujeme, zastavte letadlo, nechci letět, něco tu je rozbité,“ říkali prý lidé. Kapitán je ovšem uklidňoval, že se nejedná o nic závažného, i když přiznal, že jistý problém s ventilací tu je. Pasažéry ovšem ubezpečil, že se to srovná, jakmile vzlétnou.

K vyrovnání teploty na chvíli opravdu došlo, ale posléze opětovně vzrostla, a to údajně na nějakých 50 stupňů. „Po celou dobu letu bylo neskutečné vedro a špatně se dýchalo. Dvěma ženám bylo zle, takže seděly na místě u posádky, která je ochlazovala vlhkými ručníky. Cestující byli v opravdu žalostném stavu,“ uvedl ruský hudebník Vladimir Shakrin, který byl na palubě.

Po dvou hodinách letadlo přistálo v Jekatěrinburgu a celý incident, který pasažéři označili jako let z pekla, se začal prošetřovat. Podle jedné z letušek, která na palubě letounu nepracovala poprvé, měl stroj stejný problém už dříve. „Bylo to děsivé, protože víte, že je s letadlem něco špatně. Jste ve vzduchu, a když dojde k nějakému zkratu, nemáte představu, k čemu by mohlo dojít. Takový příšerný let jsem za celý život nezažil,“ dodal Shakrin.

Flight from Hell as temperature hits 122F when Russian planes air-conditioning… https://t.co/p9aBWB6yAb pic.twitter.com/FP2lODrBBk — Zesty Travel News (@zesty_travel) 5. prosince 2018

Mluvčí společnosti S7 Airlines Anna Bazhinovová uvedla, že technici nyní zjišťují příčinu závady. „Mohu pouze potvrdit, že teplota byla v průběhu letu skutečně vysoká,“ uzavřela.