mšv, Novinky

Loňskou jedničkou byl Singapur, který nyní spadl na druhou příčku a dělí se o ni s Německem. Obyvatelé obou států mohou bezvízově do 166 destinací. O třetí pozici se dělí 11 zemí, mezi nimiž například Dánsko, Švédsko, Finsko, Jižní Korea či USA, jejichž obyvatelé mohou bez víz cestovat do 165 států. Špatně si nevedou ani obyvatelé České republiky, jejichž pas je společně s maďarským pátým nejsilnějším na světě. Bezvízově mohou do 163 států.

Na druhé straně barikády, tedy s nejslabšími pasy, stojí Jemen se 39 zeměmi, Somálsko s 38, Sýrie s 36, Pákistán s 35, Irák s 32 a vůbec nejhůře si vede afghánský pas, na který lze bezvízově vycestovat pouze do 29 zemí.

Passport Index se ale diametrálně odlišuje od obdobné studie společnosti Henley & Partners, která operuje se zcela jiným počtem destinací. Rozdílné je i pořadí. Druhá z firem totiž uvádí jako absolutní jedničku Japonce, kteří se ale v žebříčku Passport Index umístili na čtvrté příčce společně s Rakušany, Belgičany, Švýcary či Brity. Rozdíl je markantní zejména při pohledu na počet zemí. Podle Passport Index mohou Japonci bezvízově do 164 zemí, podle Henley & Partners do 190. [celá zpráva]

Seznam států, do kterých mohou čeští občané cestovat bezvízově, naleznete také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Zároveň je doporučeno, aby se cestovatel vždy informoval u zastupitelského úřadu státu, který hodlá navštívit, zda nedošlo ke změně podmínek ke vstupu a pobytu.