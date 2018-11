mšv, Novinky

Služba nazvaná Relax We Post (Relaxujte, my postujeme) je hostům hotelového řetězce k dispozici zdarma do konce měsíce. Takzvaný „opatrovník“ Instagramu se bude zájemcům starat o nahrávání fotografií na sociální sítě, zároveň bude odpovídat ostatním uživatelům na komentáře, zatímco majitelé telefonů si mohou užít nefalšovaný odpočinek a digitální detox.

Nabídku má celkem 17 hotelů v Curychu a Ženevě a podle vedení je cílem eliminovat stres z neustálé aktivity na sociálních sítích během dovolené. Řetězec navíc do pozice oněch opatrovníků pasoval osoby, které mají na Instagramu velké množství příznivců.

„Naše nová služba je opravdu ojedinělá. Snažíme se držet krok s dobou a našim hostům nabídnout moderní a inovativní služby, které jim usnadní život,“ řekl viceprezident řetězce Philippe Alanou.

„Služba Relax We Post je součástí naší mise zajistit hostům co možná nejvyšší pohodlí při pobytu,“ dodal.

Podobná služba byla loni představena v jednom luxusním rezortu na Maledivách, kde byl hostům k dispozici takzvaný instagramový sluha. Ten návštěvníkům ukazoval místa, která jsou ideální pro focení a pomáhal jim kýženého snímku docílit.