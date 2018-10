mšv, Novinky

Zaměstnanci národního parku sbírají data potřebná k nominaci pro zapsání na seznam světového dědictví. To by jim ve výsledku pomohlo například s efektivnější údržbou skalních rytin. „Myslím, že je důležité, abychom shromáždili, co nejvíce informací, které nám pomohou přiblížit světu naše dědictví,“ sdělil správce parku Conrad Aubrey.

Přestože je skalní umění v národním parku Murujuga v Západní Austrálii považováno za jedno z nejrozsáhlejších, nejvýznamnějších i nejstarších na světě, chráněná oblast byla ustanovena teprve v roce 2007.

Pro původní obyvatele kontinentu mají petroglyfy velikou hodnotu. Byli to právě jejich předci, kdo je vytvořili. „Už jsme nafotili množství snímků a zaznamenali jsme i polohu mnoha rytin,“ tvrdí Peter Jeffries, který patří k Aboridžincům. Sběr dat je ovšem běh na dlouhou trať, skalních obrazů je v oblasti přes milión.

Správci parku doufají, že nominace a zápis na seznam UNESCO přispěje k větší ochraně oblasti a skalních rytin. Zatím totiž nemají v podstatě možnost, jak se bránit proti vandalům, kteří kameny „zdobí” graffiti nebo do nich ryjí svá jména. Celý proces nominace ale může zabrat až šest let. Pokud však bude úspěšný, dostane se parku Murujuga mezinárodního věhlasu.