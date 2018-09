Za chaloupkou stojí renomovaný čokolatiér Jean-Luc Decluzeau, který se specializuje na výrobu čokoládových soch. Jeho nejnovější výtvor o 18 metrech čtverečních je tak do jisté míry i uměleckým dílem. A ti, kterým se poštěstí v domku přespat, se mohou těšit na opravdu hříšnou noc. Množství vnitřního vybavení je totiž jedlé a je dovoleno ho uždibovat.

Z čokolády je skutečně vše — stěny, střecha, šatník, hodiny, hrnečky, knihy, lustr i krb. Venku zase jezírko nebo záhonky s květinami. Zkrátka opravdové království Willyho Wonky.

Domek, který se nachází v zahradách pařížského Cité de la Céramique, uvítá ale návštěvníky na pouhé dvě noci – 5. a 6. října. Rezervace na první termín je možná od středy, na druhý se spustí 26. září. A cena za přespání je 50 eur, což není na centrum Paříže vlastně nic přehnaného.

