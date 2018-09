Kristýna Léblová, luh, Novinky

Opuštěný kostel, bílé postavy představující bývalé obyvatele Lukové, staré místo. Přesně to láká návštěvníky, kteří mohou do kostela sv. Jiří na prohlídku zajít každou sobotu. „Ty sochy chtějí vidět fotografové a návštěvníci z celého světa, nejenom z Evropy. Dá se říct, že tady mám zápisy v knize od návštěvníků z Ameriky, Brazílie, Austrálie, Kanady, Japonska,“ řekl Novinkám správce kostela Petr Koukl.

Sochy zde vytvořil v rámci své bakalářské práce tehdejší student Jakub Hadrava. Své spolužáky pokryl látkou namočenou v sádře, která na nich ztuhla, a tím slavné „duchy“ vytvořil. Jeho záměrem bylo, aby sochy představovaly bývalé obyvatele Lukové, tehdy odsunuté Němce. Luková byla téměř kompletně německou obcí, i když zde podle správce v roce 1933 začali žít i Češi.

Kostel sv. Jiřího pochází ze 14. století

FOTO: Novinky

Vzhled soch duchů ještě podtrhuje historie samotného kostela. Podle Koukla byl postaven v roce 1352. Několikrát byl přestavěn, naposledy po požáru v roce 1796. Nicméně klenby v presbytáři jsou původní, a některé ze stěn v sakristii jsou dokonce ještě starší než kostel. Ten byl totiž v roce 1352 přistaven již ke stojící kapličce jako fara.

Duchovní život se však z kostela vytratil v roce 1968, kdy během jednoho z pohřbů spadla omítka a rozhodlo se, že kvůli nedostatku peněz se kostel nebude opravovat a obnovovat. Farnost místo opustila prakticky kompletně zařízené, o vyklizení všech cenných i méně cenných věcí, jako varhany, obrazy či sochy, se postarali vandalové.

V kostele je celkem 32 sádrových soch

FOTO: Novinky

Autor soch chtěl podle Koukla říci, jak je kostel zchátralý a zanedbaný a jak se z něj vytratil život, což se mu povedlo, soudě podle návštěvnosti, přestože on sám ho za děsivý nepovažuje. „Díky návštěvnosti se nastartovalo to, že ten kostel se bude opravovat, i když je to církevní majetek. Ale tím, že to chtějí vidět turisté z celého světa a dělalo by to ostudu, tak sem teď putují peníze z dotací na záchranu takovýchto památek, protože to je uznané jako kulturní památka,“ řekl Koukl.

Nyní je kostel přístupný pro veřejnost vždy v sobotu od 13 do 16 hodin, správce však doporučuje předem se domluvit telefonicky. Návštěvníci také mohou spojit prohlídku kostela s koncertem, který se zde uskuteční 3. listopadu.