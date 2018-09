mšv, Novinky

Chefchaouen, který leží v pohoří Ríf na severu Maroka, byl vybudován kolem roku 1471. Současnou blankytně modrou podobu ale získal až mnohem později a z čistě prozaických důvodů. Podle historika Moulaye Alího Raissouniho k sobě chtěli místní obyvatelé zkrátka přitáhnout zraky zahraničních návštěvníků, a tak fasády domů před nějakými 40 nebo 30 lety nabarvili na modro. „Šlo jen o propagaci turistiky. Stejně jako další marocká města, i tohle bylo původně postavené s bílými domy, které měly možná lehký nádech do modra,“ tvrdí Raissouni.

A právě, aby se Chefchaouen odlišil od jiných a mnohem větších marockých měst, podstoupil razantní proměnu, nesporně povedenou. Výsledek jistě přinesl kýžené ovoce, protože se tahle modrá oáza dostala do hledáčku cestovatelů. A stačilo k tomu připojit ještě další poetičtější příběhy o tom, kde se charakteristická barva fasád vzala. Sahají mnohem dále do minulosti a tvrdí, že město přebarvili židovští osadníci jako symbol klidu a míru.

Žijí z tradičních řemesel



Tak či tak, turistika byla poslední dekády pro místní velmi důležitým ekonomickým faktorem, společně s tradičními řemesly, které se v Chefchaouenu praktikují. Jsou to především koželužství, populární i v dalších marockých městech, nebo dřevořezba. „Město je na obojím závislé. Žijeme tu z prodeje výrobků ze dřeva, vlny a kůže, ale samozřejmě i z peněz zahraničních i domácích turistů,“ uvádí obchodník Dkioak Nourdin.

Záměr, nebo dílo židovských osadníků? Příběhy o nabarvení domů na modro se různí, ve výsledku na nich ale nezáleží.

Zatímco ale jiná marocká města, jako právě Marrákeš či Casablanca, jsou už profláknutými destinacemi, Chefchaouen si pověst buduje pomaleji, i když nabízí stejně dobrý náhled do orientu. „Je to tu nádherné. Jsem si jistá, že mnoho lidí vidělo fotky modrého města na internetu, ale realitě se to vůbec nevyrovná. Místní jsou moc milí a baví mě objevovat zdejší kulinářské speciality a poklady na tržišti,“ vypráví s nadšením americká turistka Samantha Zylbermanová.

Vize marockého Ministerstva turismu je taková, že by oblast do roku 2020 mohlo pravidelně navštěvovat na 2,8 miliónu turistů. Nepočítá se při tom, že by nutně museli vyrazit pouze do blankytně zbarveného Chefchaouenu, ale třeba i do přístavního města Tetuán na březích Středozemního moře.

Chefchaouen hýří barvami jako další historická marocká města.

Jedním z dalších marockých měst, které zatím zastiňuje populárnější Marrákeš, je Fez. Druhé největší město v zemi při tom ukrývá spletitý labyrint uliček a množství orientálních lákadel.