Nejlepší muzea najdete v Paříži a New Yorku

Chodíte v zahraničí rádi do muzeí a galerií? Pak byste neměli minout ty, které zvítězily v anketě portálu TripAdvisor Travellers‘ Choice. Jedničkou se stalo pařížské muzeum umění Orsay, příčku za ním obsadil Národní památník a muzeum 11. září v New Yorku. Americké velkoměsto si připsalo i bronzovou medaili, a to za Metropolitní muzeum umění.