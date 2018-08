mšv, Novinky

První americké satelity, rakety pro program Apollo, ale i technologie pro současný vesmírný výzkum, to vše se vyrábělo a stále vyrábí v Huntsvillu, přestože agentura NASA sídlí v tisíce kilometrů vzdáleném Washingtonu. Není se čemu divit, že přízvisko Město raketoplánů padlo právoplatně na Huntsville. Je to mimo jiné zásluhou původem německého vědce Wernhera von Brauna a jeho kolegů, kteří se tu v počátku 50. let minulého století usadili.

Od 60. let je město domovem Marshallova vesmírného střediska, kde se vyrábějí raketové motory, palivové nádrže a další. Kromě nové generace inženýrů a vědců ale Huntsville přitahuje i turisty, kteří se zajímají o historii dobývání vesmíru.

Lákají autentické exponáty



„Po druhé světové válce přišel do Ameriky se svým týmem Wernher von Braun, a když se USA rozhodly založit agenturu NASA, stal se Braun ředitelem Marshallova vesmírného střediska. Společně s americkými vědci změnili historii, mimo jiné tím, že dostali prvního člověka na měsíc,“ vypráví Deborah Barnhartová, ředitelka Amerického vesmírného a raketová centra, muzea spravovaného alabamskou vládou.

Podle Barnhartové se v Huntsvillu odehrávají skvělé věci, ale množství lidí o nich vůbec neví. „Lidé mají povědomí, že astronauti podstupují výcvik v Houstonu a odlétají z floridského mysu Canaveral. Ale v Huntsvillu se odehrávají všechny věci ohledně techniky, inženýrství, ale i managementu vesmírných programů. Právě tady vznikl první raketoplán programu Apollo, který podnikl cestu do vesmíru,“ chlubí se ředitelka.

Turistika se ve městě postupně rozrůstá, protože návštěvníky láká dozvědět se množství informací o dobývání vesmíru a zhlédnout také autentické exponáty. „V Huntsvillu se kolem raketoplánů točí všechno. Máme tu nejrůznější tematicky laděné akce a instituce, třeba i pivovar nesoucí název Rocket Republic. Myslím, že zkrátka dostáváme přízvisku Město raketoplánů,“ dodává Barnhartová.

S tím souhlasí i marketingový ředitel zmíněného pivovaru Gavin Goodman, podle nějž je kosmonautika tahákem číslo jedna. „Všichni chtějí objevit raketovou kulturu,“ tvrdí s tím, že Huntsville je nejvíc nerdské město v USA. Konají se v něm i takzvané vesmírné tábory, které hlavně dětem nabízejí možnost hlouběji se ponořit do tajů vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Kdo tedy někdy toužil podívat se do vesmíru, ale ví, že se mu to zřejmě nepoštěstí, může navštívit alespoň Huntsville. „Nelze říct, co je tu nejlepší. Zkrátka procházíte a prostě si to tu zamilujete,“ okomentovala turistka Brenda Atkinsová svůj zážitek z města, které je na dosah hvězd.