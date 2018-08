mšv, Novinky

Naopak nejdochvilnější společností se ukázala být Scandinavian Airlines, jejíž lety mívají průměrné zpoždění sedm minut. Za ní se umístily Aer Lingus, Air France, Alitalia a Delta Airlines.

Britský server Independent, který o analýze informoval, tvrdí, že cestující mohou být zklamáni zjištěním, že zpoždění jsou zcela běžnou součástí leteckého provozu. Jejich průměrná doba je 15 minut.

Mluvčí společnosti Wizz Air tvrdí, že za opožděné lety mohlo vloni také zimní počasí. Stejně tak aerolinky Norwegian viní zimu za zpoždění. „Děláme vše možné, aby naši pasažéři dosáhli svojí cílové destinace v co nejrychlejším čase,“ uvedl mluvčí.

A to se nízkonákladovým aeroliniím Norwegian letos povedlo, minimálně v případě letu z New Yorku do Londýna. Trasu totiž letadlo zvládlo za pět hodin a devět minut, čímž byl pokořen rekord v nejrychlejším podzvukovém transatlantickém letu. [celá zpráva]