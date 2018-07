Novinky

Nejvíce cestujících směřovalo z Prahy již tradičně do Velké Británie. Nejvyšší nárůst v počtu odbavených cestujících zaznamenalo Španělsko, přičemž z destinací rostla nejvíce Barcelona.

„V prvním pololetí bylo na Letišti Václava Havla Praha odbaveno o zhruba deset procent cestujících více než za stejné období loňského roku. Podobný vývoj očekáváme i nadále až do konce roku 2018, kdy by se měl celkový počet odbavených cestujících přiblížit nové rekordní hranici 17 miliónů,” uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

„Díky nové přímé lince do Filadelfie a posílení leteckých spojení do Kanady došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do Severní Ameriky o 88 %,“ dodal Řehoř.

Nejvíce se v prvním pololetí letošního roku létalo do Londýna, který zaznamenal 6% meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících. Na druhém místě skončila Paříž, následovaná Moskvou, Amsterdamem a Milánem. Nejrychleji rostoucí destinací co do počtu odbavených cestujících se stala Barcelona, kam směřovalo o 51 % lidí více než loni. Stojí za tím i podstatné navýšení počtu leteckých spojení.