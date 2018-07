mšv, Novinky

Praha



Den s Karlem Zemanem

Máte rádi tvorbu Karla Zemana? Vyrazte v sobotu do budovy karlínského rozhlasu, kde se bude konat zábavné odpoledne ve stylu legendárního režiséra. Myslíte, že byl Neil Armstrong prvním dobyvatelem Měsíce? Zjistěte, kdo na něm byl podle Karla Zemana ještě dříve. Přichystány jsou kreativní dílny pro rodiny, později proběhne také projekce filmu Baron Prášil. Další informace zde.

Tajemství Karlova mostu

Legendy i historie. Poznejte Karlův most z několika úhlů. Vydejte se v sobotu v doprovodu vodníka na jeden ze symbolů Prahy. Most si nejprve projdete pěšky a seznámíte se s pověstmi i zdejšími strašidly. Poté je připravena prohlídka Muzea Karlova mostu, a nakonec plavba lodí, kterou absolvujete opět v přítomnosti vodníka. Více naleznete zde.

Hraní s Merkurem

Hledáte pro své děti nenáročný, ale zábavný program na víkend? Pak s nimi vyrazte do Herny Merkur, která náleží k Národnímu technickému muzeu. V ní se mohou děti do sytosti vyřádit s dnes už historickou stavebnicí. Naleznete zde také modelky, které souvisejí s hornickou a hutnickou tematikou, například rypadla nebo vagóny na přepravu uhlí. Herna je otevřená až do konce roku. Více informací zde.

Středočeský kraj

Cihlafest

Vyrazte na Slapy na rodinný Cihlafest 2018. Pro návštěvníky je připraven bohatý program, který od dopoledních hodin čítá například tvoření ve výtvarných dílnách, dětský koutek, ale i nejrůznější workshopy pro dospělé. Benefiční festival vrcholí představením Sex pro pokročilé, v němž se představí Karel Roden a Jana Krausová. Více informací zde.

Skalecká pouť

Po celý víkend se v Mníšku pod Brdy koná tradiční Skalecká pouť. Nabídne bohatý kulturní program na zámku i ve městě, bude se hrát na dobové nástroje, přichystány jsou také prohlídky pro děti nebo můžete přihlížet šermířskému vystoupení. Chybět nebudou ani tradiční pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Více zde.

Jihočeský kraj

Házení kozla z věže

V Dačicích se v sobotu uskuteční historická veselice, která nejen rodinám s dětmi nabídne bohatý program. Návštěvníci se mohou těšit na šermířské souboje, pouliční divadlo, dobovou hudbu i tanec. Chybět samozřejmě nebude ani staročeský jarmark, na kterém se představí tradiční řemesla. Vrcholem akce bude velkolepá ohňová show. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Traktoriáda

Fanoušci zemědělských strojů nechť vyrazí v sobotu do obce Žebnice. Uskuteční se tam traktoriáda, jednodenní závod fréz a traktorů. V bláznivém závodu budou soutěžit nejen továrně vyráběné stroje, ale i ty po domácku vyrobené. Po vyhlášení výsledků je připravena venkovní zábava. Další informace zde.

Karlovarský kraj

Historický jarmark

Připomeňte si významné výročí hradu Seeberg, který byl před 370 lety vypleněn a vypálen švédskými vojáky. Událost připomene tradiční historický jarmark, díky němuž se návštěvníci přesunou do 17. století. Těšit se můžete především na historický trh s řemeslníky, třeba sklářem či košíkářem, zájemci si budou moci vyzkoušet i střelbu z muškety či luku. Další informace o programu zde.

Ústecký kraj

Noční prohlídky

Seznamte se s historií zámku Krásný dvůr. V sobotu se tam uskuteční noční kostýmované prohlídky, při nichž se setkáte s prvními majiteli Heřmanem a Humprechtem Janem. Tito diplomaté vás provedou po svém sídle a představí nejzajímavější okamžiky z jeho historie. Součástí bude také ochutnávka orientálních pokrmů. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Sobota na zubačce

Máte rádi úzkokolejky a jiné nevšední železnice? Pak se vydejte v sobotu na nostalgickou jízdy na jediné české ozubnicové trati, která vede z Tanvaldu do Kořenova a Harrachova. Kromě zvláštních ozubnicových vlaků budou jezdit také parní lokomotivy. Aby návštěvníkům nevyhládlo, doprovodí akci borůvkové či bramborové hody. Jízdenky lze koupit přímo ve vlaku nebo na nádraží v Tanvaldu. Více zde.

Královéhradecký kraj

Přepadení na stezce

Pokud jste fanoušci netradičních prohlídek, vyrazte v sobotu na hrad Potštejn. Kromě běžného prohlížení interiérů budete moci sledovat i přepadení kupců loupeživým rytířem a jeho následné potrestání Karlem IV. Program se koná pětkrát během dne. Plné vstupné je 120, snížené za polovinu. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Lidový jarmark

Navštivte o víkendu skanzen Veselý kopec v Hlinsku, kde se budete moct seznámit s tradičními řemesly a lidmi, co je vykonávají. Na lidový jarmark se sjede stovka výrobců, kteří návštěvníkům předvedou svůj um. Uvidíte ruční tkaní, výrobu keramiky, zpracování perleti a mnoho další. Připraveno je i tradiční staročeské občerstvení nebo možnost prohlédnout si všechny expozice v objektech. Další informace najdete zde.

Vysočina

Bitva o Notorburg

Přeneste se do fantaskní země, jejímiž obyvateli jsou trpaslíci, elfové, hobiti a další stvoření. V Ledči nad Sázavou se uskuteční Bitva o Notorburg a kromě hlavního programu se můžete těšit také na soutěže pro děti i dospělé, ukázky útrpného práva, historický kolotoč, ukázky dravců a samozřejmě historické tržiště. Kompletní program najdete zde.

Jihomoravský kraj

Setkání s neandrtálci

Obecné představy o neandrtálcích jsou mylné. Snaží se o tom přesvědčit výstava, která se koná v Moravském zemském muzeu v Brně. Seznamte se s novými fakty a pohledy na tuto etapu lidské evoluce. Můžete se těšit na unikátní nálezy, realistický model neandrtálce, ale také na několik zastavení v imitaci jeskyně. Rodinné vstupné je za 225 korun. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Sraz řemeslníků

Do Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem se o víkendu sjedou mistři kolářského a kočárnického řemesla. Ty uvidíte přímo v práci a přesvědčíte se na vlastní oči, jak zručně dokážou zpracovat materiály jako je dřevo, ocel, sklo i textilie. Dále jsou připraveny workshopy pro děti i dospělé, noční show a bohaté občerstvení. Podrobnosti zde.

Zlínský kraj

Anenská pouť

Oslavte v neděli svátek patronky Valašska sv. Anny. V Rožnově pod Radhoštěm se uskuteční pouť, která v dopoledních hodinách nabídne nejprve mši svatou, po ní bude následovat krojované procesí. Během se můžete těšit na vystoupení kejklířů a akrobatů, loutkové divadélko pro děti nebo dechovou hudbu. Více naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Slavnost lapků

Po roce se v Heřmanovicích opět koná Lesní slavnost Lapků z Drakova. Vydejte se hledat zlatý poklad po lesních pěšinách. Po cestě vás čekají soutěžní stanoviště, kde si například budete moci vylovit rybu nebo si s lesními skřítky zahrát kuželky. Za splněné úkoly budou děti sbírat razítka a na konci je čeká odměna. Start je v 13:30 hodin. Více informací naleznete zde.