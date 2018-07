10 frází, které můžete slyšet na letišti



Je mi líto, ale vaše kabinové zavazadlo je příliš těžké. Musíte ho odbavit. I’m sorry, but your cabin baggage is too heavy. You must have it checked in.

Kolik kusů zavazadel chcete odbavit? How many pieces of baggage do you have for check-in?

Je mi líto, pane, ale musíme vám účtovat poplatek za nadváhu zavazadla. I’m sorry Sir, but excess baggage fee will be required.

Mohu vidět vaše osobní doklady? Can I see your ID or passport, please?

Tady je váš palubní lístek. Nastupovat do letadla budete u brány 11 v 8.50 hodin. This is your boarding pass. Your boarding is at gate 11 at 8.50.

Máte s sebou nějaké tekutiny? Žádná z nádob nesmí mít větší objem než 100 ml. Do you carry any liquids? The volume of each container must not exceed 100 ml.

Dámy a pánové, oznamujeme, že let OK124 budu opožděn. Nová doba odletu je 6.51 hodin. Ladies and Gentlemen, this is an announcement that flight OK124 has been delayed. The new departure time is 6.51.

Žádáme cestující na lince do Prahy, aby se dostavili k odletové bráně. All passengers flying to Prague are kindly requested to arrive at the departure gate.

Nástup do letadla začne asi za 5 minut. Žádáme rodiny s malými dětmi, aby se zařadily na začátek fronty. Boarding will begin in approximately 5 minutes. We kindly ask families with young children to join the front of the line.