Pět důvodů, proč byste měli navštívit Kypr

Středomořský ostrov Kypr je oblíbenou destinací zejména britských turistů. I Češi však již objevují krásy tohoto ostrova, který můžete bez větších obtíží projet během své dovolené autem. Vše je letos ještě o to jednodušší, že můžete na Kypr letos doletět přímou linkou z Prahy do Larnaky. Od počátku června do konce letního letového řádu linku provozují Cyprus Airways.