mšv, Novinky

Popularita Eastern Expressu se zvedla poté, co skupina tureckých turistů svou cestu zdokumentovala a sdílela na sociálních sítích. Přirozeně tím vyvolala pozornost u dalších cestovatelů, kteří se rozhodli jeho kouzlo poznat na vlastní kůži. Vlak se tak velmi rychle stal místem pro zábavu, dobrodružství a setkávání se s novými lidmi. „Tento trend přitáhl naši pozornost díky Instagramu. Některé příspěvky nás donutily rychlík vyzkoušet,“ tvrdí Nurcan Guner, který ve vlaku cestoval s kamarádem.

Rychlík se stal natolik populárním, že se do něj lístky vyprodají ještě v den, kdy jdou do prodeje. A to i přesto, že se počet vagónů více než zdvojnásobil z pěti na jedenáct. Samy za sebe hovoří i další čísla. V roce 2017 vlakem cestovalo kolem 300 000 lidí, což představuje oproti předchozímu roku 40procentní nárůst.

Jezdí se denně

Co se ovšem nezměnilo, je příjemné tempo, kterým vlak překonává zhruba 1360 kilometrů dlouhou trasu z Ankary do Karsu nedaleko arménských hranic. Rychlík vyjíždí denně a staví třeba ve městech Kayseri nebo Erzurum. Do cíle dorazí obvykle po 24 hodinách a 30 minutách.

Během cesty nabízí vlak svým cestujícím výhledy na proměnlivou tureckou krajinu od zemědělských usedlostí a polí přes kopce a lesy až po hory, z nichž na jaře taje sníh rozvodňující okolní řeky. „Je to skvělá zkušenost plná nostalgie. Po cestě máte skvělou příležitost potkat nové lidi a pobavit se. To se vám nepoštěstí asi v žádném jiném vlaku,“ tvrdí Burcu Yilmazová, kterou na cestu rovněž nalákaly fotografie na sociálních sítích.

Mnoho pasažérů do vlaku vyráží za romantickými účely. Huseyin Emre se v něm rozhodl požádat o ruku svou přítelkyni Mine Nur. A úspěšně. „Milujeme cestování, takže to pro nás byla perfektní příležitost, taková ukázka nadcházejícího společného života,“ řekl Emre.

Turecký Eastern Express dává cestujícím vzpomenout na někdejší kultovní a luxusní rychlík Orient expres, který spojoval Paříž s Konstantinopolí, dnešním Istanbulem. Ten provoz definitivně ukončil v roce 2009 a v současnosti funguje pouze ve formě nostalgických jízd.