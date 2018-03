Malé domky na saních jsou rozmístěny za polárním kruhem a pravidelně se pomocí sněžných skútrů přesouvají na místa, kde je polární záře zrovna nejsilnější. Přestože jsou kabiny jen necelých 2,5 metru široké a 4,5 metru dlouhé, hosté v nich naleznou vše, co na noc potřebují. Částečně prosklená střecha jim poskytne výhled na oblohu, kterou mohou pozorovat přímo z postele. Součástí je také malý stolek, plynové topení nebo suchý záchod.

🚨 You can now stay in a hotel on skis in Finland + see the Aurora Borealis! The mobile cabin features a see-through roof, a wide bed for sky gazing + a pair of snowshoes for exploring.☃️ Who’s coming with me next year? Bookings: @OfftheMap_ 📷: @kilpissafarit #travel adventure pic.twitter.com/ondFe2a73k

V kabině ale hosté zůstávat nemusejí. Součástí výbavy jsou i sněžnice, na kterých mohou vyrazit na průzkum polární krajiny. V okolí vesnice Kilpisjärvi aktuálně operují tři mobilní hotely, z nichž každý pojme dva nocležníky.

Podle Jonnyho Coopera z organizace Off the Map Travel, která hotely provozuje, se jedná o zcela unikátní zážitek. „Zdejší krajina je známá svou odlehlostí a nedotčenou arktickou tundrou. Daleko od veškerého světelného znečištění mají hosté tu nejlepší možnost spatřit polární záři a užít si ticho zasněžených plání,“ tvrdí.

A tiny mobile hotel has launched in Arctic Finland, with the dinky inn fixed to a sled so it can be towed by snowmobile to the best spots at which to view the Northern Lights.Launched by tour operator Off the Map Travel, the two-person ... pic.twitter.com/MPlvPKHcGU