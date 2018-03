mšv, Novinky

Praha



Lov na vajíčka

Oslavte Velikonoce v kulisách filmu Cesta do pravěku. Vydejte se v pátek do Muzea Karla Zemana a zúčastněte se lovu na vajíčka, která po parku Kampa poschovával Tyrannosaurus Rex. V každém vajíčku na lovce čeká odměna, například lístky do muzea nebo na filmy Karla Zemana. Více informací zde.

Párou na hrad

Pokud se budete chtít v době velikonočních prázdnin vydat na výlet, nastupte do expresu na Křivoklát. Vlak tažený parní lokomotivou vyjíždí od pátku do pondělí ze Smíchovského nádraží a z Křivoklátu pokračuje dále to Rakovníka a Lužné. Ve vlaku ovšem čekají také vystoupení pro děti nebo loutkové divadlo. Další podrobnosti zde.

Vesnické Velikonoce

I když jste v Praze, můžete prožít Velikonoce jako na vesnici. Dorazte do Národopisného muzea a dozvíte se vše o lidových zvycích, proč se barví vajíčka a pletou pomlázky a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani výtvarné dílny, kde si budete moci kraslice sami vytvořit. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Velikonoce na dráze

Kolínská řepařská dráha chystá na prázdniny speciální vyjížďky. Můžete se při nich projet parní lokomotivou, ale přichystán je i prodej suvenýrů, perníčků, pro děti také malování na obličej nebo hrátky v dětském parku. Provozní dobu najdete zde.

Velikonoce ve skanzenu

Kde jinde oslavit Velikonoce tradičněji než ve skanzenu? Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi, kde vás o víkendu čeká speciální program, mimo jiné lidový jarmark, vystoupení folklórních souborů, ale také kratochvíle pro děti. Své umění těm nejmenším předvede například kovář, ale budou se také péct jidáše a mnoho dalšího. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Velikonoční stezka

Oslavte příchod jara na Velikonoční stezce v Hluboké nad Vltavou. Ta startuje v pátek a hledání obřích ukrytých kraslic si na ní budete moci vyzkoušet až do poloviny května. Mapa bude k dispozici první den a stezka vede ze zámeckého parku přes město, kolem hráze Munického rybníka a na další místa. Podrobnosti zde.

Jízdy parním vlakem

V sobotu můžete využít speciálních jízd historickým parním vlakem z Jindřichova Hradce do Hůrek. Po cestě souprava zastaví na jedné ze stanic, kde budou moci děti nasbírat to, co si pro ně nachystal velikonoční zajíček. Na cestě zpáteční si zase budou moci uplést pomlázku. Místa si raději rezervujte předem. Více informací zde.

Plzeňský kraj

Velikonoční jarmark

Vyrazte v sobotu nasát velikonoční atmosféru na zámek Zbiroh. Na jeho nádvoří se uskuteční již tradiční jarmark s desítkami stánků, které nabídnou velikonoční zboží, ale také ukázky lidových řemesel, lidovou hudbu. Mlsouni se mohou těšit na speciality v zámecké krčmě a chybět nebudou ani samotné prohlídky zámku. Více zde.

Karlovarský kraj

Jaro v Boheminiu

Svátky jara se budou slavit také v parku Boheminium u Mariánských lázní. Od soboty do pondělí budou návštěvníky bavit nejen modeláři a modelářky zmenšenin slavných českých památek, přichystáno je i barvení vajec nebo pletení pomlázky. Ti, kteří mají nejradši ze všeho jídlo, se mohou těšit na nejrůznější speciality z grilu. Více informací naleznete zde.

Velikonoce ve Varech

Oslavy Velikonoc započaly v Karlových Varech už minulou sobotu a vyvrcholí v pondělí. Dějištěm je Zeyerova ulice s 22 stánky, které nabízejí jarní zboží, ale také různé občerstvení v podobě velikonoční nádivky, halušek nebo klobás. Chybět ale nebudou ani kulturní vystoupení, pěvecký sbor Orbis Pictus, pohádka pro děti a mnoho dalšího. Program najdete zde.

Ústecký kraj

Úštěcké Velikonoce

Velikonoční oslavy v Úštěku připadají na pátek. Nikde jinde v České republice nejspíš nezhlédnete tolik stánků s řemeslníky jako právě tady. Kromě ukázek řemesel ale nebude chybět ani program pro děti, například loutková scéna, soutěže nebo pletení pomlázek a malování kraslic. Více zde.

Prohlídky opevnění

V neděli začínají v Muzeu ČSLO Valtířov prohlídky opevnění zvaného řopík. Návštěvníci se mohou podívat na vybavení, osahat si kulomety a další zajímavé věci. U opevnění se nachází i dětské hřiště, které se mohou vaše ratolesti do sytosti vyřádit. Více zde.

Liberecký kraj

Velikonoce na zámku

Velikonočním veselím ožije od pátku do pondělí zámek Lemberk. Návštěvníci se při prohlídkách podívají do speciálně nazdobených prostor této památky, včetně zámecké kaple, chybět nebude ukázka velikonočních zvyklostí šlechty. Další informace naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Oslavy ve skanzenu

Také Podorlický skanzen Krňovice se stane o víkendu dějištěm velikonočních oslav. Návštěvníci si mohou vyslechnout zajímavé vyprávění o zvycích našich předků, chybět nebudou ale ani výtvarné dílny s jarní tematikou pro děti a jejich rodiče. Lákadlem bude i pečení chleba v historické peci a v případě příznivého počasí zpřístupněná ohrada s hospodářskými zvířaty. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Staré hračky

Přijďte zavzpomínat, jak vypadaly staré hračky a ukázat je svým dětem. V pátek začíná v Muzeu řemesel v Letohradu výstava plná starých panenek, vláčků, autíček, ale i dalších hraček. Expozice bude ke zhlédnutí až do konce srpna. Více zde.

Vysočina

Tradiční Velikonoce

Pokud chcete prožít tradiční Velikonoce, navštivte v sobotu Zvěřinec na statku ve Vílemově. Všichni jeho obyvatelé se probouzejí ze zimního spánku, takže se návštěvníci mohou potěšit tamními zvířátky s jejich mláďaty, ale také si uplést pomlázku nebo si vyrobit nějaké velikonoční dekorace. Podrobnosti o akci najdete zde.

Jihomoravský kraj

Velikonoce v zoo

Navštivte od pátku do pondělí brněnskou zoo, kde je připraven bohatý velikonoční program. Kromě tradic se budete moci pokochat také prací mistrů skláře a řezbáře a děti si jejich řemeslo budou moci samy vyzkoušet. Kromě toho budou připraveny i dílny, kde si zájemci vyzkouší tradiční i méně tradiční techniky zdobení vajíček nebo pletení pomlázky. Další informace najdete zde.

Otevřené sklepy

Nalaďte se na Velikonoce jiným způsobem. Navštivte v sobotu otevřené sklepy ve Valticích a ochutnejte desítky vzorků vína od lokálních producentů. Mimo okruh akce budou mít návštěvníci možnost prohlídek zámeckého sklepa a dalších historických prostor. Více informací naleznete zde.

Olomoucký kraj

Drátenický jarmark

Vyrazte o volnu na zámek Plumlov, kde se uskuteční oblíbený drátenický jarmark. Od soboty do neděle budete moci zhlédnout vystoupení mušketýrského regimentu, proběhne i bitva s ukázkou střelby a bojového umění. Zájemci z řad malých i velkých si budou moci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, drátování a mnoho dalšího. Více naleznete zde.

Zlínský kraj

Velikonoce na Valašsku

Valašské muzeum v přírodě, nacházející se v Rožnově pod Radhoštěm, si od soboty do pondělí nachystalo velikonoční program. Ukázky zvyků, zdobení kraslic, pletení pomlázek, ale i bohatá nabídka rukodělných výrobků, to vše čeká na návštěvníky, kteří do muzea zavítají. Na programu jsou i folklórní vystoupení nebo koncerty. Podrobnosti zde.

Moravskoslezský kraj

Šermířské Velikonoce

Velikonoce zavítají také na zámek Sovinec. Během svátečního víkendu a v pondělí se můžete těšit na vystoupení šermířské skupiny, ale také na tanečnice. Zájemci si budou moci vyzkoušet lukostřelbu, rozluštit sovinecký rébus nebo se vypravit na klasické prohlídky s průvodcem. Více informací naleznete zde.