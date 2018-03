mšv, Novinky

Na Irga čekala na letišti v Kansas City majitelka Kara Swindleová, jejíž rodina se stěhovala právě do Kansasu. K jejímu překvapení se ale v kleci objevil zcela jiný pes, než kterého očekávala. „Začala jsem plakat. Vidět cizího psa místo vašeho je ta nejhorší noční můra, která může pejskaře potkat,“ uvedla žena pro server Oregon Live.

Aerolinky United se k události vyjádřily až posléze. „Při spojích z Denveru došlo k chybě, kdy byli dva mazlíčci posláni do špatných destinací. Informovali jsme majitele, že dorazili v pořádku a že co nejdříve zjednáme nápravu. Za toto pochybení se omlouváme,“ uvedla společnost v prohlášení pro televizní stanici Kansas City TV.

„Zajímalo by mě, co si myslela druhá rodina, když jí dorazil špatný pes,“ přemýšlela Swindleová. Společnost United Američanku prý ujistila, že jejímu mazlíčkovi se daří dobře, prý byl prohlédnut veterinářem, a obdržela také několik jeho fotografií. Někdo z Japonska psa také osobně doprovodí na cestě zpět, kdy poletí přímo na palubě letadla. „Tohle bylo poprvé, kdy jsem nechala Irga cestovat letadlem. A už to neudělám,“ dodala Swindleová s tím, že Japonsko navštívit rozhodně netouží.

Tento týden se jedná už o druhý incident aerolinek United Airlines, který zahrnuje psy. Při tom předešlém letuška donutila cestující, aby svého francouzského buldočka zavřela do úložného prostoru nad hlavou přímo v kabině letadla. Tříhodinovou cestu mazlíček nepřežil. [celá zpráva]