Hartmanovou minulý týden chytili, když se v letadle z Chicaga dostala na londýnské Heathrow. Hned po příletu byla zatčena a ve čtvrtek ji deportovali zpět do USA, kde ji čeká soudní slyšení. Ve své rodné zemi je už známou firmou, něco takového neudělala poprvé. Třeba v roce 2014 byla nejméně jednou chycena, když se snažila proplížit do letadla mířícího na Havaj.

Ve stejném roce se po několika pokusech vplížit se do letadla v kalifornském San José dostala do Los Angeles. V roce 2015 zase odletěla z Minnesoty na Floridu. Později byla zatčena v Chicagu, když se pokoušela proplížit kolem bezpečnostní kontroly na dvou letištích.

