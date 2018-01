Stevard či letuška na takovém letu budou mít možná větší zodpovědnost než obvykle. Všechny informace totiž podléhají vysokému stupni utajení, tudíž musí nový personál přísahat, že nic z toho, co uvidí a uslyší, nevyzradí.

Samotná pracovní náplň se ovšem nemá nikterak lišit od té, která je vyžadována při klasických letech — palubní personál má zkrátka obsluhovat cestující, kteří z Las Vegas do Oblasti 51 nebo opačně poletí.

Potenciální zaměstnanci musejí samozřejmě splňovat standardní požadavky na pozici. Ty čítají například diplom z americké střední školy, ale také zkušenosti v oboru. Tudíž není tato lukrativní a bezesporu zajímavá pozice k dispozici pro úplné nováčky.

