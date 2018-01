Do Osvětimi zavítal rekordní počet návštěvníků. V první desítce jsou i Češi

Rekordních 2,1 miliónu návštěvníků si loni prohlédlo bývalý německý koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi a Osvětimi-Březince. Oznámilo to osvětimské muzeum s tím, že je to skoro o 50 tisíc více než v roce 2016, kdy se do někdejšího tábora smrti poprvé podívaly více než dva milióny lidí.