Ačkoli je otevřen pouze čtvrt roku, získal hotel Critterati v severoindickém městě Gurugram na velké popularitě. Luxusní pětihvězdičková ubikace mazlíčkům nabízí nepřeberné množství aktivit, při kterých mohou načerpat ztracenou energii a dopřát si pořádného komfortu. Páníčci jim pak podle svých finančních možností mohou zajistit pokoj od standardní verze, přes deluxe, až po apartmá s balkónem. Každá místnost je ovšem opatřena kamerou, skrze kterou mohou psy jejich majitelé pozorovat.

„Po prohlídce hotelu nám lidé říkají, že by se v příštím životě chtěli narodit jako psi,“ uvedl pro server The Hindu ředitel hotelu Deepak Chawla. Dodává, že tento podnikatelský plán se zprvu nezdál zcela perspektivním, cílem ovšem bylo redefinovat kulturu mazlíčků v Indii. „Ve Spojených státech amerických podobná zařízení mají, ale v Evropě či Asii ne,“ tvrdí Chawla. Není to ovšem tak úplně pravda, i v Evropě lze luxusní hotely pro mazlíčky najít.

Critterari se nicméně zaměřuje pouze na psy. Ti zde naleznou například salóny krásy, veterinární kliniku, ale také obchůdek s nejrůznějšími hračkami. Hotel má také vyškolený personál, jehož úlohou je se o zvířecí hosty starat a zabavit je.

Hotel nabízí čtyři druhy jakéhosi členství, které představuje počet strávených nocí, a to podle velikosti daného mazlíčka. Zatímco ti nejmenší zaplatí 23 999 indických rupií, což je necelých 8000 korun, ty největší balíček vyjde na 38 999 rupií, tedy necelých 13 000 korun. Návštěvníci, tedy spíše jejich lidští zástupci, kteří zavítají do Critterari poprvé, musejí vyplnit formulář s osobními detaily a také doložit platné potvrzení o očkování.