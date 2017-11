Bolzano, které se německy a mezinárodně řekne Bozen, je poměrně malé, avšak malebné městečko. Je zasazeno do údolí ohraničené Dolomity. Nachází se tu několik pěkných památek, třeba hned ta na nejvýznamnějším náměstí Piazza Walther. Je jí gotický kostel Duomo di Bolzano vystavěný mezi 13. a 15. stoletím. Jeho podoba je znakem, že město má architektonicky mnohem blíže k sousednímu Rakousku, jehož bylo po staletí součástí.

Stejně tak mnoho budov ve městě má spíše rakouský, takřka až honosný barokní charakter, namísto velmi rozšířeného renesančního slohu. Jak je známo, Itálie zažívala v období renesance největší rozkvět a byla samotnou kolébkou tohoto uměleckého a humanistického směru. Různá místa ve městě mají sice názvy v němčině i italštině, ale i zdejší obyvatelé mluví skoro častěji německy. Také gastronomicky má Bolzano blíže k Tyrolsku.

Dominantou je Duomo di Bolzano, gotický kostel, který byl vybudován mezu 13. a 15. stoletím.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Gastronomie je nicméně jedna z věcí, která potěší každého milovníka jídla, jenž do Bolzana zavítá. Nedaleko náměstí Piazza Walther se totiž pravidelně pořádají trhy, alespoň v teplotně přívětivých měsících, kde se dají pořídit ty nejlepší jihotyrolské speciality. Jsou to zejména lokální sýry, ale také speck, což je skvělá uzená šunka charakteristická svou červenou barvou a výraznou chutí. Nevyrábí se ovšem z hovězího, ale z vepřového, je proto prorostlá tukem podobně jako slanina. Velmi zjednodušeně by se tak dalo říct, že speck je jakousi tyrolskou verzí anglické slaniny nebo pancetty.

Stánků se sýrem a uzenou šunkou je tu hned několik a všechny těmito specialitami doslova přetékají. Přesně takhle asi vypadá nebe všech masožravců a milovníků jídla obecně.

Je tohle nebe? Nikoli. Pouze stánek s jihotyrolskými specialitami.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Poněkud opačný pocit budou mít ovšem ti, kteří si v Itálii chtějí vychutnat kvalitní gelato, což je italský výraz označující zmrzlinu. Je nutné mít na paměti, že jakkoli jsou Italové nejpočetnějším etnikem Jižního Tyrolska, mnoho z nich má rakouské předky.

Zmrzlina v Bolzanu proto není ani zdaleka tak skvělá jako ve zbytku země, třeba v sousedním Benátsku. Samozřejmě, není špatná, ale pokud se ve zmrzlině alespoň trochu vyznáte, tak si z ní na zadek rozhodně nesednete. Možná ale narazíte na zmrzlinárnu, kde to bude stát za to. V mých silách bohužel nebylo obejít je úplně všechny.

Mumie z Ötztalu odpočívá v muzeu



Kdo je Ötzi ani není nutné zmiňovat. Ledového muže, respektive zachovalou mumii člověka žijícího kolem roku 3300 před naším letopočtem, objevili dva turisté začátkem 90. let v Ötztalských Alpách. Odtud má také své jméno. Původně se předpokládalo, že byl nalezen na území Rakouska poblíž údolí Ötztal. Italové se ovšem rozhodli přeměřit hranice a zjistilo se, že mumie byla nalezena už na území jejich státu, a tak ho ukořistili pro sebe.

Nad městem se klenou zelené kopce. Tedy minimálně v létě.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Nejstarší evropská mumie dnes odpočívá právě v Bolzanu, konkrétně v Jihotyrolském archeologickém muzeu, kde se mohou návštěvníci o jeho životě a smrti dozvědět více. Ötzi je přirozeně největším lákadlem instituce, spolu s ním tu jsou také zbytky jeho oblečení nebo nástrojů. Mumie odpočívá v oddělené a speciálně „vychlazené“ místnosti, aby vydržela, co nejdéle. Lze se na ni proto podívat pouze skrz okno.

Kromě toho se v muzeu pořádají také nárazové výstavy, které se tematicky zaměřují také na období doby bronzové či železné. Lístek stojí pro dospělého 9 eur, tedy jen kolem 220 korun.