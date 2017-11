Bizarní příhoda se Hogartymu stala při cestováním s kolumbijským přepravcem Avianca. Independent zdůrazňuje, že chtít při letu v ekonomické třídě vegetariánské verze jídel je vždy tak trochu risk. Pravděpodobně ani samotný pasažér ale netušil, že až tak velký. Ačkoli se dají hruška s jablkem jistě považovat za bezmasé jídlo, nejednalo se právě o pokrm, který si Hogarty představoval.

Zatímco Brit byl zaskočen a o svůj zážitek se podělil na Twitteru, některým uživatelům sociální sítě to přišlo úsměvné a ptali se, který ze dvou kusů ovoce je brán jako dezert.

The vegetarian meal on this flight is an apple and a pear wrapped in clingfilm, served with a knife and fork. pic.twitter.com/CT7hypCylb