Fontány s perlivou vodou se na různých místech ve městě testují už od roku 2010 a ohlasy byly v drtivé většině, a nepřekvapivě, pozitivní. Úřady se nyní zavázaly k tomu, že vybudují minimálně jednu takovou fontánu v každém z 20 pařížských obvodů.

Projekt podporuje dodavatel vody pro francouzskou metropoli, společnost Eau de Paris, která chce obyvatele zbavit jejich zlozvyku neustálého kupování balené vody. Pařížané totiž patří k jejím osmým největším konzumentům na světě, alespoň podle údajů neziskové organizace Earth Policy Institute, která se zabývá udržitelností životního prostředí.

In Paris only? A public fountain provides SPARKLING water to the thirsty stroller. Parc Jardin de Reuilly, 12ème arrondissement. pic.twitter.com/cVAOqcDzP8