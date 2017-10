Lety do finského „pekla“ provozují severské aerolinky Finnair na každý pátek 13. už od roku 2006. Odvážní pasažéři svou cestu začínají v hlavním městě Dánska Kodani. Dnes je nicméně linka v provozu úplně naposledy, aerolinie se totiž rozhodly, že je na čase, aby číslo letu AY666 odešlo takříkajíc do důchodu. „Koncem října projdou v našem systému některá čísla letů změnou a AY666 z Kodaně do Helsinek se změní na AY954,“ uvedl mluvčí Finnair.

Za více než dekádu byl pekelný let v pátek 13. uskutečněn celkem jednadvacetkrát. Ostřílený pilot Juha-Pekka Keidasto, který má poslední cestu na starost, tvrdí, že pověrám o nešťastném datu nevěří. „Mezi piloty je to takový vtip, ale já nejsem pověrčivý. Pokud dojde ke katastrofám, je to jen náhoda. A pokud je mezi pasažéry někdo, kdo má obavu z čísla 666, naše posádka je mu vždy ráda nápomocná,“ cituje pilota Telegraph.

Úplně poslední let číslo 666 odlétá z Kodaně v 13:20 hodin SELČ a do Helsinek by měl dorazit krátce před čtvrtou hodinou.