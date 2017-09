Podle UNWTO stojí za tímto nárůstem větší důvěra v ekonomiku a zvýšený zájem o cestování ze strany Britů, Číňanů, Francouzů a obyvatel Spojených států. Podle generálního ředitele organizace se sídlem v Madridu Taleba Rifaie se zvyšuje i popularita oblastí, které byly v minulosti zasaženy teroristickými útoky, jako je Egypt, Tunisko a Turecko.

Do jižní Evropy a Středomoří přicestovalo v prvním pololetí letošního roku o 12 procent více turistů, na Střední východ o 8,9 procenta a do severní Afriky o 16 procent více návštěvníků ze zahraničí. Celou Evropu navštívilo o 7,7 procenta více hostů z ciziny, do Afriky jich přijelo o 7,6 procenta více. V Severní Americe vyrovnal menší zájem o návštěvu USA zvýšený příliv turistů do Kanady a Mexika, nárůst činí dvě procenta.

UNWTO odhaduje, že za celý rok 2017 se počet zahraničních návštěvníků ve světě zvýší o tři až čtyři procenta. Loni činil meziroční růst za celý rok 3,9 procenta, do ciziny vyjelo 1,23 miliardy návštěvníků, připomněla agentura AFP.