Málokde najdete tolik nejrůznějších fontán a kašen jako tady. Stačí se projít po hlavním bulváru Mirabeau Cours. Některé prameny jsou dokonce termální. Už za Římanů stály ve městě lázně. Tehdy se jmenovalo Sextovy vody, po římském konzulovi Sextiovi. A Sextovy lázně tu ve zmodernizované podobě stojí dodnes.

Aix je městem kašen. Největší stojí v centru.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Ve středověku se Aix stalo hlavním městem provensálského království, tedy jakousi bránou do Provence. Nesoustřeďovalo se tu jenom bohatství, ale také vzdělanost a kultura. To přetrvalo. I v současnosti je ze 140 000 obyvatel zhruba 40 000 studentů zdejší univerzity. Město se navíc stalo jedním z nejvýznamnějších center pro výzkum v oblasti informatiky, elektroniky nebo letectví.

V ateliéru slavného malíře

Sedím v ateliéru Paula Cézanna, který stojí ve stráni nad Aix, a mám pocit, jako by si slavný malíř jenom odskočil. Na věšáku visí jeho kabát a klobouk, na stole leží dýmka, láhev vína, ovoce a další věci, které maloval na svých obrazech se zvláštním provensálským světlem. Cézanna, považují znalci za jednu z osobností, která nejvíc ovlivnila moderní umění. Za jakou cenu, to pochopíte, když si přečtete jeho životopis.

V místních galeriích můžete vidět také obrazy Renoira, van Gogha, Picassa a dalších špičkových malířů.

Ráj milovníků nákupů

Z ateliéru je to jenom kousek z kopce dolů do centra města. Najdete tu plno kavárniček, restaurací a nejrůznějších obchodů, včetně značkových. Milovníci nákupů si to tady opravdu užijí. Konají se tu také vyhlášené trhy s nejrůznějšími místními dobrotami a nádherně barevný květinový trh.

Pro centrum jsou typické úzké uličky.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Hlavním bulvárem je Mirabeau Cours.

FOTO: Petr Veselý, Právo

V jedné z cukráren jsem koupil calisson, sušenky, které vzdáleně připomínají tvar mandle. Při jejich výrobě se používá kandovaný cukrový meloun, pomerančová kůra, rozemleté mandle a navrch se dá cukrová poleva. Poprvé se prý podávaly na svatbě populárního krále Reného s výrazně mladší Jeanne de Laval.

Král René I. z Anjou , který psal básně a na středověk byl pozoruhodně vzdělaným mužem, s nimi chtěl údajně potěšit svou nastávající. Miloval nejrůznější oslavy a také podporoval umělce. Něco z jeho ducha se uchovalo v Aix dodnes.

Aix nadchne všechny milovníky nákupů. Nachází se tu malebné obchůdky s nejrůznějším zbožím.

FOTO: Petr Veselý, Právo

To, co na městě láká turisty, je jeho mile nenucená atmosféra, udržované památky, muzea a krásně zachovalé centrum, které bez problémů obejdete pěšky.

Skvělé sýry a provensálská vína

Na stole leží čtyři druhy sýrů a v každém z nich je zapíchnutá cedulka, ze které se o něm dozvíme víc. Sedíme v podniku, který se jmenuje La Fromagerie du Passage. Po sýrech si dám tatarský biftek z lososa, který se rozplývá na jazyku. K tomu růžové a pak i bílé. Obě jsou báječně lehká s krásně ovocitou vůní a chutí. Ve vedru je nám příjemné, že nás trysky, které máme nad sebou, orosí v pravidelných intervalech velmi jemnými kapkami vody. Inu jsme v Aix.

Katedrála Saint Sauveur

FOTO: Petr Veselý, Právo

K vidění je toho tady hodně, záleží na tom, co vás zajímá. Informační středisko pro turisty najdete přímo v centru u kruhového objezdu s fontánou, kterému se tady říká Rotonda.