Zábavní park, který se otevřel v roce 1989 na ostrově Hokkaidó, měl v tehdejší době poskytnout Japoncům náhled do historického Německa, především do středověku. Kvůli autenticitě bylo na místo importováno i množství soch či samotného stavebního materiálu, třeba 400 let starý žulový chodník z Berlína či Drážďan. Byli najati architekti a odborníci, aby vytvořili, co možná nejvěrnější kopii malého Německa.

Jenže zájem Japonců o evropskou kulturu očividně nebyl tak vysoký, jak se předpokládalo, a tak zábavní park před více než dekádou zavřel a od té doby chátrá. Stal se ovšem oblíbeným cílem nových návštěvníků, urbexerů neboli průzkumníků a fotografů opuštěných budov. Mezi stavbami lze najít i kopie skutečných míst a památek, třeba kopie zámku Bückeburg nebo hradební věže z Rothenburgu.

„Zábavní park je inspirován i známými pohádkami od bratří Grimmů, třeba Červenou Karkulkou nebo Jeníčkem a Mařenkou. Je neuvěřitelné, kolik úsilí na jeho zbudování vynaložili a jak to nakonec dopadlo,“ uvedl jeden z průzkumníků jménem Bob. Dodává, že třeba zámek nyní působí trochu jako sídlo Šípkové Růženky, protože zarůstá hustým křovím, které se pne po jeho zdech.

Dá se zkoumat i dny



Na druhou stranu je ale působivé, jak se mnoho míst v parku zachovalo — skoro, jako kdyby zaměstnanci i návštěvníci odešli teprve nedávno. „Našel jsem spoustu neotevřených dopisů, hrnečků s kávou a další věci, které působí, že život odsud zmizel před chvílí,“ tvrdí Bob. „Hezký byl taky zámek, nachází se v něm 67 různých pokojů, vše v barokním stylu s italským nábytkem,“ dodává.

Vzhledem k rozloze celého parku se v něm dá podle urbexera Boba ztratit i na celé dny, aniž by se zkoumání stalo nudou. „Glück Kingdom má skvělou atmosféru. Rozhodně se jedná o jedno z pěti nejlepších opuštěných míst, která jsem, kdy navštívil,“ uzavírá.