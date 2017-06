Odborníci se domnívají, že skála byla úmyslně poničena. Aktivisté pořádají sbírku na její opravu. Od neděle už se podařilo vybrat skoro 90 000 norských korun (přes 250 tisíc korun).

Aktivista Kjetil Bentsen v norské televizi NRK oznámil, že je přesvědčený o tom, že za vybrané peníze Trollpikken znovu obnoví.

Today's Blog: The Shaft & More - https://t.co/3rjfRJMevh Have a great night. Pictured: Trollpikken rock formation in southern Norway. pic.twitter.com/DuAnzQGnxT