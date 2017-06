Vysvětlení zajímavého spojení kultur je poměrně jednoduché. Zhruba v 17. století obsadili území dnešní republiky kočovní Kalmykové, vyhnaní z Číny. Ze země, kterou si pro sebe zabrali, byli ovšem ustavičně vytlačováni tehdejšími Rusy a byla jim zabavována zemědělská půda. Část tohoto národa se po sporech raději vrátila zpět do Číny. Později car Kalmykům uznal stejná práva jako například Kozákům.

Kalmycko je jediným buddhistickým regionem v Evropě.

K definitivnímu usazení kočovného národa došlo až ve druhé polovině 19. století, kdy Kalmykové založili Elistu, která je dnes hlavním městem republiky. Později, už za Sovětského svazu se ale s Rusy dostali opět do křížku a pocítili dotek jejich krutovlády.

Když proto za druhé světové války bylo území republiky osvobozeno Němci, vítali je Kalmykové jako zachránce. Za Stalina jim bylo znemožněno vyznávat buddhismus a dodržovat tradice, což jim naopak Němci povolili. Na oplátku se mnoho mužů připojilo k německé armádě.

Ještě téhož roku, tedy 1942, ovšem zabraná území dobyla sovětská vojska zpět a na Stalinův rozkaz bylo mnoho Kalmyků násilně deportováno do střední Asie nebo na Sibiř. Návrat národa povolil o bezmála 15 let později až někdejší vůdce SSSR Nikita Chruščov. A že se Kalmyků vrátilo požehnaně. Dnes tvoří kolem 60 procent celé populace, zatímco Rusové pouze 30.

Místo kontrastů



Protnutí dvou zcela odlišných kultur jde nejen v Kalmycku, ale především v Elistě znát i dnes. Po deportaci Kalmyků Stalinem se totiž SSSR pokusilo smazat veškerý odkaz na tento národ z povrchu zemského. Názvy obcí i měst byly změněny na ruské a v mnohých metropolích vyrostla nevzhledná socialistická zástavba, která je v kontrastu s tradiční orientální architekturou jako pěst na oko.

V roce 1998 se v Elistě konala šachová olympiáda.

Elista je bezesporu městem kontrastů. Největší náměstí nese jméno po Leninovi, ale stojí na něm honosná pagoda nebo fontána nazvaná Tři lotosy. Protikladem města jsou pak sovětské památníky s válečnými hrdiny nebo upomínky na chrabré osvoboditele. V roce 1995, u příležitosti 60. narozenin duchovního vůdce dalajlámy, byla v centru odhalena velká socha sedícího Buddhy a o rok později byl otevřen největší buddhistický chrám v Kalmycku.

Kontrasty nejsou ovšem to jediné, čím je Elista zajímavá. V roce 1998 se zde konala šachová olympiáda a upomínky na ni lze ve městě pozorovat i dnes. Na hlavním Leninově náměstí je to třeba zvětšenina šachovnice i s figurkami. Mimo to se zde nachází pozůstatek olympijské vesnice, kde je konferenční centrum, plavecký bazén pro veřejnost, ale i muzeum buddhistického umění.