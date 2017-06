Nejvyhledávanější a největší výstavou je stálá expozice In lapide regis (Na kameni králově), během které se děti mohou převléci do barokních kostýmů, vyzkoušet si přetěžkou rytířskou helmu, zazpívat písničku o pevnosti, vystřelit z virtuálního katapultu či samy postavit pevnost z barevné stavebnice. A za odměnu pak třeba ochutnat koláč ve starobylé pevnostní pekárně.

Saská pevnost Königstein si totiž dala za úkol vytvořit nabídku, která by děti nadchla pro historii. Zdejší stálá expozice In lapide regis má v tomto směru velký úspěch. Někdejší pevnost je dnes místem, odkud si malí i velcí návštěvníci z různých zemí odnášejí spoustu zážitků a vědomostí o historii. „Bylo pro nás důležité, abychom vytvořili pestrou expozici plnou hravých interaktivních exponátů, v níž si děti mohou historii doslova uchopit a leccos si samy vyzkoušet,“ vysvětluje Angelika Taubeová, ředitelka pevnosti, na kterou každý rok zavítá půl miliónu návštěvníků z celého světa.

Ve stálé expozici je ve více než 30 místnostech názornou a zábavnou formou zpracována osmisetletá historie pevnosti Königstein, od první písemné zmínky o pevnosti v roce 1241 až do otevření zdejšího muzea v roce 1955. Umístěná je ve dvou patrech v domě nad průjezdem (německy tzv. Torhaus) a v budově pro dělostřeleckou obranu (tzv. Streichwehr) vysoko nad vstupem do pevnosti.

Vyzkoušet zbroj, postavit pevnost



Na celkové ploše 1200 metrů čtverečních se mezi pěti sty exponáty nachází celá řada interaktivních her, skýtajících nejedno překvapení pro děti. Před vstupem na výstavu je stojan s dětskými kostýmy v různých velikostech. Děti se do nich mohou převléct a přenést se tak o několik stovek let zpět.

Díky interaktivní výstavě bude historie pro děti skutečně hrou.

FOTO: Profimedia.cz

V jiné místnosti se lze na vlastní kůži přesvědčit, jak těžká byla středověká rytířská helma. V expozici je její přesná replika a každý návštěvník si helmu může na místě vyzkoušet. V jiné místnosti je zas virtuální katapult. A v další strategická hra, při níž se děti octnou v roli stavitelů pevnosti.

Na jedné z multimediálních stanic lze servírovat jídlo samotnému saskému kurfiřtovi, na další zas běží východoněmecké animované večerníčky, které na pevnosti vznikaly v dobách, kdy tu sídlilo filmové studio. A v jiné místnosti si lze poslechnout nejen německou verzi proslulé lidové písně Auf der Festung Königstein, nazpívanou dětským pěveckým sborem Semperovy opery, ale vůbec poprvé i její českou verzi Na pevnosti Königstein.

Významná památka



Do východní spolkové země to mají návštěvníci z Čech kousek. Z Prahy do obce Königsteinu je to po dálnici D8/A17 sotva 90 minut jízdy autem. Snadná dostupnost se na zájmu Čechů o návštěvu podepisuje. Každý rok jich sem dorazí desetitisíce.

Pohled z pevnosti do kaňonu Labe

FOTO: Profimedia.cz

Pevnost Königstein je jednou z nejkrásnějších skalních pevností v Evropě a jednou z důležitých památek v Sasku. Zasazena je do bizarní skalnaté krajiny pískovcových kopců s nedobytným opevněním 247 metrů nad hladinou Labe, která je viditelná už z dálky. Asi 9,5 hektaru velká plošina je svou jedinečností unikátním souborem více než 50 působivých staveb z různých časů jejího období, popsaného v různých výstavách.