Pravda, stopy po záplavě jsou ještě k rozeznání, avšak město žije, je plné turistů a nabízí jim posezení v podnicích, kde se setkávají se skutečnými špičkami jazzu. Kdo má blues rád, nemůže zažít nic lepšího.

Nejde však jen o staré dobré blues, leckde — třeba jen na chodníku v centru francouzské čtvrti — narazíte na kapely, které experimentují, ať už co do žánru muziky, či do obsazení nástroji. Vždycky však jde o kvalitu, jinak by v tomto městě neobstály.

Stará část New Orleans okouzluje domy v koloniálním stylu.

FOTO: Profimedia.cz

Navíc má město v nabídce řadu turistických zajímavostí - např. všemi navštěvovaný hřbitov St. Louis Cemetery No. 1, kde je k vidění pohřbívání do hrobek nad zemí, či místo posledního odpočinku „královny voodoo“ Marie Laveau. Voodoo má ve městě i své vlastní muzeum.

Nelze vynechat procházku po proslulé Bourbon Street, kde se každoročně v období masopustu koná karneval Mardi Gras. Mezi památkami dominuje katedrála St. Louis z roku 1794 a vedle ní Cabildo, původně radnice a nejvyšší soud, dnes část Státního muzea Louisiany.

Katedrála St. Louis je jednou z dominant New Orleans.

FOTO: Profimedia.cz

Co nelze v žádném případě vynechat — projížďku na Mississippi river boat — kolesovém parníku, který návštěvníky za doprovodu jazzu proveze po rozlehlé hladině slavné řeky. Abychom parník nepřehlédli, už zdaleka nás zve několik skladeb, zahraných na parní píšťaly ze střechy nejvyšší paluby.

Elvis a rock’n’roll

Po šestisetkilometrovém přesunu proti proudu Mississippi se ocitneme v rodišti rock’n’rollu, v Memphisu. Tady kroky všech návštěvníků míří nejdříve do sídla krále tohoto žánru, Elvise Presleyho. Pravda, jde o objekt, kde vše tančí na hranici kýče, avšak kdo by se nad tím pozastavoval.

Memphis je rodištěm rock'n'rollu.

FOTO: Profimedia.cz

Elvis svým významem a uměním takové myšlenky vymazává a jeho legenda ročně do Gracelandu přiláká více než 600 000 lidí ze všech koutů světa.

Procházíte jednotlivými objekty — Elvisovou vilou, výstavou dokumentující koncerty, filmy a fotografie, archívy, muzeem Elvisových automobilů či jeho dvou soukromých letadel — a na každém kroku zní Elvisův hlas. Ticho a pieta nastane až pod vilou, kde je místo s hroby Elvise a jeho nejbližších.

Fanoušci rokenrolu však dobře vědí, že v Memphisu je ještě jedno místo, které má pro tento žánr neméně takový význam jako samotný Graceland. To místo se nazývá Sun Studio. Sem patří vzpomínka: když se osmnáctiletého Elvise zeptali, komu se chce na své první nahrávce podobat, odpověděl, že nikomu, že bude zpívat jako nikdo před ním.

Legendární Sun Studio

FOTO: Miroslav Navara, Právo

Naší průvodkyní byla půvabná Lahna Deeringová, sama známá zpěvačka (duo Deering and Down), která podala výklad tak, jak by to asi nikdo jiný nedokázal. Nejen nabitý informacemi, ale i jako dramatický výkon, plný humoru a nadsázky.

K návštěvě Sun Studia patří i prohlídka dobového studiového zařízení, fotografií, desek, kostýmů a nástrojů, na které hráli velikáni jako BB King, Howlin’ Wolf, Ike Turner, po nich Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis či Roy Orbison.

Jedno ze zákoutí v Memphisu

FOTO: Profimedia.cz

V Memphisu stojí také za vidění Muzeum bavlny, Chodník slávy, podobný tomu holywoodskému, leč věnovaný hudebníkům, Beale Street, rodiště blues. Také tady nabízejí plavby kolesovými parníky po Mississippi.

Domov country

Z Memphisu je to necelých čtyři sta kilometrů do další hudební svatyně, do Nashvillu. Už první kroky městem nenechají člověka na pochybách - právem se mu říká Music City USA. Shluk nahrávacích studií ve čtvrti Music Row, kudy prošly desítky dnes již proslulých hvězd, z Nashvillu udělal druhé největší produkční centrum USA.

Pojem, který fanoušky country hudby přitahuje jako plástev medu medvědy, zní Grand Ole Opry. Tento název se dnes týká dvou objektů. První, historická Grand Ole Opry, sídlila v budově dnes známé pod názvem Ryman Auditorium, kde až do roku 1974 sledovalo koncerty country téměř dva a půl tisíce diváků. Pamatuje jména jako Hank Williams, Roy Acuff, Bill Monroe, Minnie Pearlová, později i Elvis Presley, Dolly Partonová, Johnny Cash, Gart Brooks, Reba McEntirová atd.

Původní budova Grand Ole Opry

FOTO: Profimedia.cz

Nová budova, Grand Ole Opry House, leží na východním okraji centra města a pojme až 4400 diváků. Během týdenních show se tu střídají zavedené i nové hvězdy country, zní však i folk, blue grass, gospel a další žánry.

Grand Ole Opry však není jediným místem v Nashvillu, kde si lze užívat country hudbu. Broadway a 2nd Avenue jsou plné barů, zábavních podniků, restaurací a muzeí (např. Museum Johnnyho Cashe, George Jonese, Willieho Nelsona a přátel či Country Music Hall of Fame), kde prakticky nepřetržitě zní hudba jak těch slavných, tak těch, kteří byť ještě nejsou slavní, rozpálit to dovedou neméně dobře.

Muzika zní všude.

FOTO: Miroslav Navara, Právo

Kdo není výhradně fandou country, najde v Nashvillu i řadu uměleckých muzeí a galerií, nákupních středisek, stadión hokejových Nashville Predators. Může se projít River Front Parkem či projet po řece Cumberland kolesovým parníkem General Jackson, kde během plavby opět běží jedna velká a jedna menší country show.

Lákadla podél cesty

Něco málo přes 100 km západně od Nashvillu zve k návštěvě ranč jedné z hvězd country music — Loretty Lynnové, známé pod přízviskem „coal miner’s daughter“ - horníkova dcera. Jde o rozlehlý areál, kde kromě muzea, sídla Loretty, westernového městečka, občerstvení a obchodu je k dispozici ubytování a rekreačně sportovní areál.

Kdo má zájem vybrat si z více než deseti hlavních událostí, jako jsou koncert majitelky nebo dalších umělců, motokrosový závod, tematické vyjížďky do okolí, zvolí dobu pobytu dle programu, známého na rok dopředu.

Asi 130 km jihovýchodně od Nashvillu leží staré městečko Lynchburg. Jeho náměstí evokuje westernové časy, avšak mnohem populárnější je tím, že v jeho těsném sousedství působí palírna whisky Jack Daniels. Ta loni oslavila 150 let své existence a je připravena se patřičně svým návštěvníkům představit. Zaplatíte-li odpovídající vstupné, nebudete jen pozorovat, ale i ochutnávat. Starý Jack s číslem 7 za to stojí.

Po 300 km od Nashvillu na východ pak dorazíme do města zábavy, atrakcí, show, ale i rekreace a sportu v podhůří Smoky Mountains — Pidgeon Forge. Pokud vám nevadí kýč, jsme v ráji. Všeho je tu hodně, jak je v USA zvykem.

Jestli je ranč Loretty Lynnové v Hurricane Mills relativně vkusný, pak jiná velká hvězda country, Dolly Partonová, v Pidgeon Forge provozuje něco mezi cirkusem, muzikálem, jezdeckou arénou a lekcí dějepisu. Celé se to jmenuje Dixie Stampede a je to s večeří. Ač kýč, stojí za to jednou jej vidět. Z ostatních stovek atrakcí a zábav si pak lze vybrat podle vlastního vkusu a zájmů.