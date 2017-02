Společnost, vystupující též pod značkou Norwegian, nabídne tisíce jednosměrných letenek za zaváděcí cenu 65 dolarů (1665 Kč), další pak od 99 dolarů včetně poplatků. Webový vyhledávač letenek Expedia pro srovnání uvádí, že jednosměrná letenka z New Yorku do Dublinu na polovinu června od jiných přepravců se nyní prodává od 655 do 2755 dolarů (16 750 až 70 500 Kč).

Proti přítomnosti letadel Norwegian na americkém trhu už řadu let protestují tamní letecké společnosti. Stěžují si, že třetí největší nízkonákladové aerolinky v Evropě nabízejí více letů, než po kolika je poptávka, a stlačují tím jak ceny letenek, tak příjmy přepravců.

Norwegian ale snižuje náklady tím, že létá v USA na menší letiště, která si účtují nižší poplatky. „Náš produkt je založen na svobodné volbě. Jestliže chcete letět do Evropy za 99 dolarů, můžete,“ řekl viceprezident obchodního oddělení společnosti Norwegian Lars Sande.

Linky z Irska a Skotska



Nové linky se budou provozovat ze severoirského Belfastu, irského Corku či Shannonu, ve Skotsku pak z Edinburghu. Jelikož společnost využívá menších letišť, konečnou destinací budou například americká města Newark v New Jersey nebo jedno z okrajových letišť New Yorku Newburgh, které od Velkého jablka leží přes 100 kilometrů, píše list New York Times.

Na lety bude nasazen Boeing 737 Max, který je určen spíše pro kratší až střední vzdálenosti, a i proto se linky budou provozovat právě z Irska a Skotska. Jedná se navíc o menší letadlo s kapacitou 189 pasažérů, aerolinie se proto neobávají, že by se jim nepodařilo všechna místa obsadit.

Levné dálkové lety nabízejí i jiné nízkonákladové letecké společnosti, například islandská Wow Air a německá Eurowings. Využívají transatlantickou dohodu o liberalizaci letecké přepravy, která jim umožňuje létat do jakékoli destinace na americkém území.