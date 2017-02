„Návštěvníci mají jedinečnou možnost projít se tropickým deštným skleníkem v noci, což se nám běžným Středoevropanům nepoštěstí,“ řekla referentka pro vnější vztahy a média Botanické zahrady Praha Klára Hrdá s tím, že prohlídky trvají až do osmnáctého března.

Žabí „řev“

Skupiny chodí s průvodcem, který je vybaven baterkou, cesty jsou příjemně osvětleny, aby nikdo neupadl. „V noci můžeme džungli vnímat i jinými smysly než zrakem. To, co je zajímavé, nasvěcujeme baterkou. Ale co je výjimečné, jsou autentické zvuky žab, které návštěvníci nemohou přes den slyšet,“ řekla Novinkám Hrdá, která hluk kvákání přirovnala k autoalarmu. Navíc v noci výrazně voní některé květy rostlin.

Cena za osobu je 200 Kč, studenti a děti 100 Kč, děti do pěti let mají prohlídku zdarma. Březnové termíny se kryjí s výstavou orchidejí (3. – 19. března) a to dělá procházku ještě atraktivnější. Pro účast na nočním provázení je nutná rezervace.

Blíží se Valentýn

Botanická zahrada si pro blížící se svátek zamilovaných připravila speciální nabídku. Páry se při hodinové komentované prohlídce dozvědí řadu zajímavostí nejen z milostného života rostlin a na závěr si vychutnají sklenku vína z vinice sv. Kláry. Na rozloučenou navíc všechny dámy dostanou květinu. Prohlídky pro zamilované se konají 14. února a zájemci o ně si předem musejí rezervovat místo. Cena je 600 Kč za pár. První prohlídka začne již v 18 hodin a poslední bude ve 20 hodin.

Zamilované i rostliny

Přestože rostliny s názvem myrhovníky nejsou na oko zrovna krásné, jsou už po staletí považovány za lék nebo parfém. Z poraněných kmenů myrhovníků se totiž uvolňuje libovonná pryskyřice zvaná myrha, která se podobně jako kadidlo užívá při různých rituálech a náboženských obřadech již od nepaměti. Myrha je velmi hořká pryskyřice, kterou ženy v minulosti užívaly k ovonění těla a zároveň k léčbě různých ženských chorob.

Skaláry v jezírku

Botanická zahrada se kromě žabek pyšní i neobyčejnými rybami. Do jezírka ve skleníku Fata Morgana přibylo hejno vzácných skalár vysokých – ryb, které na rozdíl od amazonských skalár obývají „černé vody“ horního toku Rio Negro a přítoků Orinoka.

Od obyčejných skalár amazonských se liší hlavně vzrůstem, velikostí a délkou ploutví. Dospělé ryby dosahují výšky kolem 40 cm. Jejich chov a odchov v zajetí je mnohem náročnější než u amazonských skalár, a proto nejsou mezi akvaristy příliš rozšířené.