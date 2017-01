Pláž, která leží zhruba 30 minut jízdy od Vladivostoku na pobřeží Pacifiku, sloužila za dob Sovětského svazu jako obyčejná skládka pro prázdné lahve od vodky, vína, piva či šampaňského. Kvůli množství roztříštěného skla bylo nemožné a především nebezpečné na ni vstoupit. Příroda se ovšem s odpadem vypořádala po svém. Neúnavné mořské vlny kusy skla vyhladily do pestrobarevných oblázků.

