Se sbíráním prkének a jejich zdobením začal Smith už před 30 lety a za ta léta nahromadil více než tisícovku kusů. Američana ke sbírání předmětů inspiroval jeho otec, který shromažďoval nejrůznější trofeje a plakety. V garáži proto začal pracovat na vlastní sbírce, která nejspíš tak trochu vychází z jeho bývalé profese — z instalatérství.

Pointou jeho tvorby je, že prkénka různě polepuje, kreslí na ně či maluje, nebo na ně přichycuje různé objekty. Jeden kus je například věnován pokémonům, jiný má zase připomínat Michaela Jacksona.

Jelikož se Smithova galerie stala za ta léta poměrně známou, minimálně pro okolní obyvatele, mnozí mu také přinášejí nejrůznější věci, aby mohl svou sbírku i nadále rozšiřovat.

Za každým prkénkem se ukrývá příběh.

FOTO: Profimedia.cz

Za každým kouskem se navíc skrývá konkrétní příběh. Některé jsou i velmi osobní, jako třeba jedno prkénko, které Smith věnoval své ženě u příležitosti 74. výročí jejich svatby.

Smithe dokonce kontaktoval výbor Guinnessovy knihy rekordů, který chtěl jeho sbírku zaznamenat. Američan však kvůli přílišné byrokracii odmítl. Tvrdil, že je to pro něj pouze hobby a tak by to i mělo zůstat.