Znáte jostu? Lysý kříženec černého rybízu a angreštu vás překvapí svou skromností

Historie křížení rybízu a angreštu se táhne minimálně do 30. let minulého století. První tehdejší vyšlechtěné odrůdy se ale nesetkaly s valným zájmem a brzy vymizely. Široká zahradnická veřejnost si oblíbila až křížence vyšlechtěného ve druhé polovině 70. let minulého století v tehdejší NDR. Nový ovocný druh dostal jméno josta, latinsky Ribes nidigrolaria.