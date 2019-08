Užijte si vůni letního soumraku

Tma postupně stírá obrysy rostlin, z květů mizí barvy, jen na hladině rybníčku se mihotají poslední odlesky červánků. Večerní klid zbystřuje naše smysly, rychle tak zjistíme, že to v zahradě žije i po setmění.

V křoví haraší ježek, na lov se vydali taky netopýři a mezi nimi ve vzduchu hbitě kličkuje noční hmyz. Do tmy ho vylákala opojná vůně květů, ze které se zaraduje i náš nos.

Proč některým vonným rostlinám příroda poručila, aby ze sebe vydaly to nejlepší až po soumraku? To kvůli nočnímu hmyzu, na kterém je závislé jejich opylení a vůbec celá budoucnost, která se skrývá v semenech, jež by se bez opylovačů neurodila.