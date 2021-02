Trio pokojovek s designovou hodnotou

Že jejich jména neslyšíte poprvé? Nejde o novinky. Svícník dokonce býval oblíbeným spolubydlícím našich prababiček. Pak ale jako by se po něm slehla zem. Také starček s pestrou fitonií se velmi špatně sháněly.

Nejsou to plody, jak by se mohlo zdát, nýbrž sukulentní listy, které ohromují jedinečným tvarem i genialitou. Slouží jako nádržky na vodu, což rostlině pomáhá přežít v jižní Africe, odkud pochází.

Pro nás to znamená, že se při zálivce držíme zkrátka! Starček je nesmírně háklivý na přelití. Už po pár dnech strávených v mokrém substrátu jeho poměrně mělké kořeny zahnívají a na kříšení bývá pozdě. Nechat ho na suchu se ale také nevyplácí. Zapomeneme-li na zálivku opakovaně, najdeme jen scvrklé ostatky.

Starček chce teplo, rozptýlené světlo a místo hodně vysoko, aby nic nestálo v cestě až 1 m dlouhým hráškově zeleným závěsům. Stonkovými řízky si ho snadno namnožíme do zásoby.

Co se starým šuplíkem? Vyrobte z něj stolek s minizahrádkou

Co se starým šuplíkem? Vyrobte z něj stolek s minizahrádkou Zahrada

Nepřehlédnutelná fitonie (Fittonia) probouzí fantazii. Tak schválně, co vidíte, když se podíváte na její žilkované listy? Říční deltu, kořeny, koruny stromů? Jako by to nestačilo, uchvacuje tahle kompaktní pokojovka z Afriky ještě rafinovanými barvami. Na jedné odrůdě se střídá jedlově zelená s červenou, na jiné olivová se stříbrnou, další je skoro celá starorůžová.